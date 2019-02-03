İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor Maçının Ardından Olaylar Çıktı
1 saat önce
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1'lik skorla yenerken, karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta mücadelesinde İnegölspor
, sahasında Bodrum
Belediyesi Bodrumspor'u 2-1'lik skorla yenerken, karşılaşma sonrasında olaylar çıktı.
Ev sahibi İnegölspor taraftarının kendi arasındaki tartışma büyürken, stadyum dışında büyük arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, emniyet güçleri olayları sakinleştirmek için biber gazı kullandı. Güçlükle olaylar yatıştırılırken, 2 İnegölspor taraftarı da gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Olaylardan detaylar
-Emniyet güçlerinden detaylar
- İnegöl
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:48 Kaynak: DHA
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