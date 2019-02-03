İnegölspor-Bodrumspor: 2-1

STAT: İnegöl
İlçe
HAKEMLER: Hamit Basık (xxx), Caner Eroğlu (xxx), Musa Murat Emre (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xxx), Gökhan Kurumuş (xxx), Yaşar Çetin (xx), Cengiz Ötkün (xx)(Dk. 90 Bora
Yelken), Serhat Mermer (xx)(Dk. 79 Taner Yalçın
x), Emirhan Aydoğan
(xxx), Osman Torun
(xxx), Enes Bayır (xxx), Volkan Altunsoy (xx), Yasin Görkem Arslan (xxx), Fatih
Üge (xxx)(Dk. 70 Ahmet Hakan Şahin
xx)
BODRUMSPOR: Sadrettin Fırat
Kocaoğlu (x), Özgür İleri
(x)(Dk. 57 Erkan Değişmez xx), Hüseyin Kala
(xx)(Dk. 77 Emre Şahin
x), Orhan Aktaş
(xx), Orhan Şam
(xx), İzzet Yıldırım
(xx), Seyit Ahmethan(xx), Ozan Sol
(xx), Özgür Yılmaz
(xx), Göksu
Türkdoğan (x), Harun Kavaklıdere
(x) (Dk. 53 Cem Ekinci
x)
SARI KARTLAR: Yaşar Çetin, Ahmet Hakan
Şahin (İnegölspor
) Özgür İleri, İzzet Yıldırım (Bodrumspor)
GOLLER: Dk. 41 Volkan Altunsoy, Dk 86 Ahmet Hakan Şahin (inegölspor) DK 36 Ozan Sol (Bodrumspor)
36'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Bodrumsporlu Hüseyin'in ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Ozan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
41'inci dakikada gelişen inegölspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topu kafasında yumuşatarak Volkan'ın önüne bıraktı. Volkan vuruşu golü getirdi: 1-1.
45'inci dakikada gelişen inegölspor atağından Cengiz'in aşırtma pasında topla buluşan Yaşar'ın vuruşu kalecide kaldı.
47'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fatih'in vuruşu kalecide kaldı.
55'inci dakikada gelişen inegölspor atağından Serhat'in pasında ceza sahasına yaklaşan Cengiz'in vuruşu az farkla auta çıktı.
60'ıncı dakikada gelişen inegölspor atağında topla sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'in ortasında defansa çarpan top kornere çıktı.
86'ncı dakikada gelişen inegölspor atağında ceza sahasına çalımlarla giren Cengiz'in vuruşunda top kaleciden döndü. Topla buluşan Ahmet Hakan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Maç bu skorla sona erdi.
- İnegöl