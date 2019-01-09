İnegölspor Bora Yelken ile Anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Kırşehir Belediyespor'dan Stoper Bora Yelken ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Kırşehir Belediyespor'dan Stoper Bora Yelken ile sezon sonuna kadar anlaştı.



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcü Talha Öziş, "Alt yapımızdan yetişen Bora Yelken ile sezon sonuna kadar mukavele imzaladık. Birçok 2. Lig ve profesyonel ligde maçlar çıkartan Bora kardeşimiz evine döndü. Artık İnegölspor'a hizmet edecek. Kendisini aradığımızda hiç düşünmeden teklifimizi kabul etti ve hiç çekinmeden boş mukaveleye imza attı. Hem oyunculuğunda hem de oyunculuğundan sonra kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Bora Yelken ise, "Bir İnegöllü ve İnegölsporlu olarak evime döndüğüm için çok mutluyum. Beni aradıklarında tereddütsüz teklifi kabul ettim. Allah'ım inşallah beni aileme, İnegölspor camiasına, taraftarlarımıza, başkan ve yönetim kuruluna karşı mahcup etmez. Bir İnegölspor taraftarı olarak, bu seneyi en iyi şekilde atlatıp, önümüzdeki senelerde İnegölspor'u layık olduğu yerlere taşıma azmindeyiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

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