İnegölspor cephesi fikstürden memnun
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörü Osman Özdemir, fikstürü değerlendirdi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörü Osman Özdemir, fikstürü değerlendirdi.
Transfer sürecinin kulüpler için devam ettiğini belirtten teknik direktör Özdemir, "Başlangıç anlamında şu anda kulüplerin transfer çalışmalarıyla, antrenmanlarıyla ilgili aldığımız bir takım duyumlar var. Biz de buna dahiliz. Ne olursa olsun lig başladıktan sonra hiçbir şeyin mazereti yok. İlk 2 hafta gözüken bir şey var. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bunu bir avantaja çevirebilir miyiz bilemiyorum. Daha sonra Gümüşhane deplasmanı olacak. Fikstürden memnunum açıkçası. 3 ve 4. haftalar biraz zor gibi gözüküyor ama bence oyuncuların konsantrasyonu açısından bu maçları ilk haftalarda oynamak bana göre daha büyük avantaj. Belki ligin sonlarına doğru olsaydı, bu bir baskı oluşturabilirdi oyuncuda. Bu rahatlığı biz avantaja çevirirsek, grubun iddialı takımlarından birisi haline mutlaka geliriz ama önemli olan ilk başlangıçtan itibaren o sıralamada güzel bir yer edinebilmemiz çok önemli. İnşallah bunu avantaja çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.
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