İnegölspor'da Fatih Akyel ile Yollar Ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un teknik direktörü Fatih Akyel ile yollar ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un teknik direktörü Fatih Akyel ile yollar ayrıldı.



İnegölspor yönetiminden yapılan açıklamada, "İnegölsporumuzun yönetim kurulu tarafından bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından teknik direktörümüz Fatih Akyel ve ekibinin sözleşmelerinin tek taraflı olarak feshedilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulu olarak, Akyel ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi.





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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