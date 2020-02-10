İnegölspor'da galibiyet sevinci - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegölspor'da galibiyet sevinci - Son Dakika Spor

İnegölspor'da galibiyet sevinci

6 saat önce

İnegölspor Başkanı Münür Kanar ve teknik direktör Murat Yoldaş, Hacettepespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

İnegölspor'da galibiyet sevinci, System.String[]

İnegölspor Başkanı Münür Kanar ve teknik direktör Murat Yoldaş, Hacettepespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, 22'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Hacettepespor'u 2-1 yenerek puanını 34'e çıkardı ve 5'inci sıraya yükseldi.

Maçın zor geçtiğini ancak tecrübeli oyunculara sahip olduklarını aktaran İnegölspor Başkanı Münür Kanar, son dakikada maçı çevirdiklerini ve bunun kendileri için mutluluk verici olduğunu kaydetti. Üç puanı İnegöl halkına armağan eden Başkan Kanar, "İnşallah önümüzde haftaya Trabzon maçı var. Trabzon'un bu haftaki maçı ertelendi. İnşallah o maçı kayıpsız geçersek Play-Off'la ilgili görüşürüz. Şu an Play-Off'la ilgili bir şey diyemiyorum. Çünkü iyi takımlar var. Puan olarak yakınımızda birçok takım var. Biz yolumuz devam edip, sezon başında dediğim gibi hem maliyet hem takımı nerelere getiririz; yani Play-Off oynamadıktan sonra 10'uncu olsan ne olur 7'nci olsan ne olur. Hiçbir şey fark etmiyor. Bu havayı yakaladık, bu havayı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Trabzon maçını alırsak, bu maçın önemi daha çok netleşecek. Biz önümüzdeki haftaki maçı alırsak, Çarşamba günü Urfa ile oynayacağız. İnşallah yolumuz açık olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR YOLDAŞ: MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Teknik direktör Murat Yoldaş ise her maçın zor olduğunun altını çizdi. Oyuncularının karakterli ve onurlu olduğunu belirten Yoldaş, "Mücadeleyi son maçımıza kadar sürdüreceğimizi söyledim. Öyle yaptık. Yani bu geri dönüşlerimiz var. Tabii daha güzel ve kırılma gibi maçımızdı bu. Kötü oynamadan yenildiğimiz 2 maçımız ardından kazanmamız gerekiyordu, onu yaptık. Mücadelemiz devam edecektir. Play-Off'la ilgili temkinli değilim. Bazı şeyleri öngörebiliyoruz ama yani hedef ille de bir şey söylendiği zaman olacak olan bir şey değil. Yani yürüdüğümüz yol belli. Gittiğimiz hedef belli. Bunu açıkça ifade etmekten çekinmiyorum. Ama dediğim gibi son ana kadar biz bulunduğumuz yeri ve bulunduğumuz yerin üstünü hedefliyoruz. Yani bunu daha açık nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama mücadele devam edecek. Taraftarlarımızın desteği çok önemli. Hep beraber bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.


Hacettepespor, Murat Yoldaş, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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