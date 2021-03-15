İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi - Son Dakika

İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi

15.03.2021 18:32
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Özgür Şahin ile yolları ayırmasının ardından Hasan Erkin Şimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Özgür Şahin ile yolları ayırmasının ardından Hasan Erkin Şimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ligde aradığını bulamayan ve düşme korkusunu iyice hisseden İnegölspor bu seneki 4. teknik adam değişikliğini yaparak Hasan Erkin Şimşir ile anlaştı.Bugün Özgür Şahin ile yollarının ayrılmasının hemen ardından yeni hoca ile sözleşme imzalandı.İmza töreninde konuşan İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu "İlk yarının son 6 haftasına baktığımızda Urfa maçı ile ilgili son 6 haftada toparlanama sürecine girmiştik. Devre arasında bazı transferler yapmıştık en son Niğde maçı ile ilgili Özgür hocamızla yaptığımız istişareden sonra yeni değişime girme kararı aldık. Hocamızla bu doğrultuda bir karar aldık takıma bir tepki lazımdı yenilik lazımdı, Hasan hocamızla 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İnşallah takıma olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Bu sene sportif anlamda başarı sağlayamadık ama mali anlamda olsun diğer anlamda olsun başarılı olduğumuza inanıyoruz. Taraftarlarımızın bir kısmı sportif bir kısmı ise mali başarıya bakıyoruz. Bu sene üzdüğümüzün farkındayız taraflarımızdan özür diliyoruz. İnegölspor'u bu sene hak ettiği yerlerde bırakıp ilerleyen senelerde daha iyi yerlere getireceğiz" dedi.KARARI YARIN VERECEĞİZDünkü Niğde Anadolu F.K maçı sonrası taraftarlar ile İnegölspor'lu futbolcu arasında yaşanan tartışamaya değinen Ademoğlu "Dün maç sonunda istenmeyen bir olay yaşandı, topçumuza da yakışmadı.  Bizim kültürümüzde yoktu Caner'in orada cevap vermesi hoş olmadı kendisi özür diledi. Hocamız ile bu konuyu istişare ettikten sonra bu kararı yarın vereceğiz" diye konuştu.PROJE NEDENİ İLE ANLAŞTIMİnegölspor yönetimin projesi olduğu için anlaştığını ifade eden Hasan Erkin Şimşir "Ben İnegölspor'u puantaj olarak bulunduğu yerden ötürü anlaşmış değilim. Ben birkaç maç İnegölspor'u seyrettim. Bunlar benim keyfi seyahatimdi. Her iki takımı göreyim diye Afyon maçını seyrettim. İnegölspor tarihi başarılar ile dolu bir forma ağırlığı olan iyi bir kulüp. Bu benim anlaşma tercihime etkenlerden biri yönetim kurulunun sözüne sadık olması" ifadelerini kullandı.PANİĞE GEREK YOKPaniğe gerek olmadığını vurgulayan Şimşir "Paniğe gerek yok tek perdeli tek devreli layık olduğu yere en kısa sürede gelecektir. Ben bu 1.5 yıllık anlaşmaya bir proje gibi bakıyorum. Önümüzdeki seneye geçmeden önce puan olarak rahatlamak gerekiyor. Maçların seyircisiz oynanması handikap. Bir an önce takımı rahatlatmak istiyoruz. Ben İnegölspor'da şampiyonluğu yakalayacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sene ile alakalı bir yapılanma olacak. İnegölspor'u layık olduğu yere getireceğiz. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Benim bir oyun formatım var, şu anki mevcut kadro benim formatıma uymak zorunda kalacak" dedi.

- Bursa
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi
İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi

Özgür Şahin, İnegölspor, Şanlıurfa, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye Doğu Akdeniz notası Yasak aşkının arabasını çizmesiyle olay olan Ece Erken'den geç gelen pişmanlık itiraf Son Dakika: TFF, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi
Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Çakar'ın ortaya attığı iddiaların araştırılmasına ilişkin çağrıda bulundu         
19:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek         
19:27
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi         
19:06
4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş         
18:53
Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la yolları ayırması halinde yerine geçmesi muhtemel 4 isim belli oldu         
18:10
Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi         
18:00
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 20:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegölspor'da Hasan Erkin Şimşir dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei