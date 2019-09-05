İnegölspor'da hedef 3 puan

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'un Teknik Direktörü İsmail Güldüren, pazar günü saat 16.30'da sahalarında ağırlayacakları Yeni Çorumspor maçına dair açıklamalarda bulundu.



Bordo beyazlı ekip, Yeni Çorumspor maçı hazırlıkları kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. İdman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, "Geçen sene İnegölspor kendi iç sahasında kaybettiği puanlardan dolayı belki de Play-Off'u kaçırdı. Bizim bu seneki önceliğimiz iç sahadaki bütün maçları kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz. Seyircimiz karşısındaki ilk maç. Oyuncularımızın çoğunun da kendi sahamızda oynayacakları ilk maçı. İnşallah sezon başından beri çalışmış olduğumuz antrenmanların performansını bu haftaki maçta gösterirler. Rakibimiz Çorumspor'da kendi sahasında geçen hafta galip geldi. Bu ligin yeni ekiplerinden ama bakıldığı zaman geçen seneden kadrosunu koruyan bir ekip. Biz çok fazla rakiplerle ilgilenmiyoruz. Sadece İnegölspor olarak kendi yapacağımız işlere bakıyoruz. Saha içerisinde neleri doğru yapabiliyoruz, neleri yanlış yapabiliriz. Biz onlar adına çalışıyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız maçta önceliğimiz galip gelmek. İnegöl'deki bütün STK gruplarını, bütün taraftar gruplarını maçımıza davet ediyorum. Çünkü bu ligin ilk maçı. İnşallah kendi sahamızda galip geliriz" dedi. - BURSA