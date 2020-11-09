İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı - Son Dakika

İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

09.11.2020 10:51
İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı, System.String[]

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci antrenörü Cem Yılmaz ile futbolcular Ali Aydemir, Gökhan Kurumuş ve Ömer Faruk Şenkan olmak üzere toplam 4 kişi karantina altına alındı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da koronavirüs testleri pozitif çıkan kaleci antrenörü Cem Yılmaz ile futbolcular Ali Aydemir, Gökhan Kurumuş ve Ömer Faruk Şenkan olmak üzere toplam 4 kişi karantina altına alındı.

Dün kulüp tesislerinde yapılan Covid-19 testinde 1'i teknik heyetten antrenör, 3'ü de futbolcu olmak üzere 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Antrenör ile oyuncular evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı.Öte yandan ekip, çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Hakan Şahin ve Yunus Emre Duyan ile birlikte koronavirüs testleri pozitif çıkan 3 futbolcu katılmadı. Sarı kart cezalısı Deniz Taşkesen ile birlikte toplam 6 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörden yoksun kalan ekip, yapılan son hazırlıkların ardından 18 kişilik futbolcu kadrosuyla Niğde'ye hareket edecek.


İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı
İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor'da kaleci antrenörü ve 3 futbolcu koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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