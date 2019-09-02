Son Dakika Haberleri: İnegölspor Emre Öztürk ile anlaştı
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İnegölspor Emre Öztürk ile anlaştı

8 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Afjet Afyonspor'dan stoper Emre Öztürk ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

İnegölspor Emre Öztürk ile anlaştı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Afjet Afyonspor'dan stoper Emre Öztürk ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Yeni sezona başladık. Bugün hocamızın verdiği rapor doğrultusunda stoper mevkiine takviye yaptık. Afjet Afyonspor'dan Emre Öztürk kardeşimiz ile 1 yıllık mukavele imzaladık. 27 yaşındaki Emre kardeşimiz daha önce Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinde mücadele vermişti. Bugünden itibaren takımımız başarısı için ter dökecek. Ben anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Bugün itibariyle transferlerimizi de noktalamış olduk" dedi.


Emre Öztürk ise, "İnegölspor'a geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımızla birlikte İnegölspor'u hak ettiği noktalara çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Anlaşma hem kendi adıma hem de İnegölspor adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Emre Öztürk , İnegölspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:58 Kaynak: İHA
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