İnegölspor, Erdem Koçal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

İnegölspor'da yeni sezon için takviyeler devam ediyor. Bursa temsilcisi, Kahramanmaraşspor'dan Erdem Koçal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Koçal için İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Erdem Koçal'ın ligin aranın futbolcularından biri olduğuna dikkat çeken İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, "Dış transfer çalışmalarıma devam ediyoruz. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda Kahramanmaraşspor'dan orta saha oyuncusu Erdem Koçal ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Erdem kardeşimiz bu liglerin aranan oyuncuları arasında. Biz kendisine güveniyoruz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ERDEM KOÇAL: İNEGÖLSPOR GİBİ BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Erdem Koçal ise "Hedefleri olan İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Burada güzel bir ortam var. İnşallah İnegölspor'u hak ettiği noktalara getireceğiz. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.