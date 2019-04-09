Son Dakika Haberleri: İnegölspor Fatih Akyel ile Yollarını Ayırdı

İnegölspor Fatih Akyel ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

İnegölspor, Teknik Direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı.

İnegölspor Fatih Akyel ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
İnegölspor, Teknik Direktör Fatih Akyel ile yollarını ayırdı.

İnegölspor yönetim kurulu tarafından bugün yapılan olağanüstü toplantının ardından Teknik Direktör Fatih Akyel ve ekibi ile sözleşmelerinin tek taraflı olarak fesh edilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu olarak, Akyel ve ekibine takımımıza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: İHA
Fatih Akyel, İnegölspor, Spor
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