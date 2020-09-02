İnegölspor fikstürden memnun

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, fikstürü değerlendirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bu fikstürün gerçeği. Nasıl olsa bugün olmazsa yarın bütün takımlarla karşılaşacağız. Başlangıç anlamında şuanda kulüplerin transfer çalışmalarıyla, antrenmanlarıyla ilgili aldığımız bir takım duyumlar var. Biz de buna dahiliz. Transfer süreci bütün kulüpler için devam ediyor. Ama ne olursa olsun lig başladıktan sonra hiçbir şeyin mazereti yok. İlk 2 hafta gözüken bir şey var. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bunu bir avantaja çevirebilir miyiz bilemiyorum. Daha sonra Gümüşhane deplasmanı olacak. Fikstürden memnunum açıkçası. 3 ve 4. haftalarda biraz zor gibi gözüküyor ama bence oyuncuların konsantrasyonu açısından bu maçları ilk haftalarda oynamak bana göre daha büyük avantaj. Belki ligin sonlarına doğru olsaydı, bu bir baskı oluşturabilirdi oyuncuda. Bu rahatlığı biz avantaja çevirirsek, grubun iddialı takımlarından birisi haline mutlaka geliriz, ama önemli olan ilk başlangıçtan itibaren o sıralamada güzel bir yer edinebilmemiz çok önemli" dedi. - BURSA