İnegölspor, golcüsüyle sözleşmeyi uzattı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde golcü oyuncusu Ahmet Hakan Şahin'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine futbol şube sorumlusu Ali Şahin ile federasyon temsilcisi Tufan Tutum katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan federasyon temsilcisi Tufan Tutum, şunları söyledi: "Gerek iç transfer gerekse de dış transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün altyapımızdan yetişen ve 3 sezondur A takımımızın golcüsü olan Ahmet Hakan Şahin'in sözleşmesini 1 yıl uzatmış bulunuyoruz. Ahmet Hakan Şahin kardeşimiz, altyapımızın çeşitli kategorilerinde ve A takımımızda olmak üzere 74 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Bu 74 golün 19'unu 3 sezondur formasını giydiği A takımımızda atarak takımımıza önemli katkılar sağladı. Profesyonel olduğu ilk sezon ve ondan sonraki sezon 6'şar golle takımımıza önemli katkılar sağlayan Ahmet Hakan kardeşimiz geçtiğimiz sezonu ise 7 golle kapattı. Hayatı boyunca adeta golü koklayan Ahmet Hakan kardeşimiz, umarım bu sene gollerini arttırarak takımımıza katkı vermeyi sürdürür. Ben anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Ahmet Hakan Şahin ise "Var olan sözleşmemi uzattıkları için başta kulüp başkanımız olmak üzere yönetim kurulundaki tüm ağabeylerime çok teşekkür ediyorum. A takıma çıktığımdan beri elimden gelen gayreti göstererek takımımıza katkı vermeye çalışıyorum. Bu sezon daha fazla çalışarak gollerimin sayısını artırmak ve takımıma katkı vermeyi sürdürmek istiyorum. Hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için elimden gelen gayreti göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.