İnegölspor hazırlıklarına 11 Haziran'da başlayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde antrenmanlarına 11 Haziran'da başlayacak.

Kulübün basın sözcüsü Özgür Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle liglere ara verildiğini hatırlattı.

Bu sürecin ardından kulüpte iki çalışanın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirten Gürbüz, bu kişilerin 14 günlük karantinanın ardından sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun, 2. Lig maçlarının 18 Temmuz'da başlayacağını duyurduğunu hatırlatan Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

"A Takımımız, 10 Haziran Çarşamba günü tesislerimizde toplanacak. Aynı gün hem futbolcular hem teknik heyet hem de personel koronavirüs testinden geçecek. Sonuçların ardından 11 Haziran tarihinde tesislerimizde idmanlara başlamış olacağız. Hedefimiz belli, bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birkaç gün içinde de federasyonumuz liglerin hangi şartlarda oynanacağını duyurmuş olacak. ya lige kaldığı yerden devam edeceğiz ya da direkt play-off'ları oynayacağız."