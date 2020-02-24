İnegölspor inancını koruyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegölspor inancını koruyor - Son Dakika Spor

İnegölspor inancını koruyor

6 saat önce

İnegölspor, sahasında Sarıyer'i yenerek Play-Off iddiasını devam ettirdi.

İnegölspor inancını koruyor, System.String[]

İnegölspor, sahasında Sarıyer'i yenerek Play-Off iddiasını devam ettirdi. Teknik direktör Yoldaş, bu yarışı sonuna kadar götüreceklerini belirtirken, kulüp başkanı Kanar da yollarına devam ettiklerini kaydetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, 25'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Sarıyer'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından puanını 43'e çıkaran Bursa temsilcisi, 5'inci sıradaki yerini de korudu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, her oyuncunun kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Oyunculara değil, sisteme dayalı bir oyun anlayışlarının olduğunu belirten Yoldaş, "Onun mücadelesi vardı sahada. O çok büyük bir faktör. Oynayan arkadaşlarımızda çok büyük mücadele verdi. Bu şartlarda tabii ki stresli maçlar oynuyoruz. Yine aynı şekilde zor haftalar bitmeyecek ama zoru seviyoruz. Bunu hep söyledik. İnşallah bu yarışı sonuna kadar götüreceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Alınlarından öpüyorum onların. Ayrıca maçta bir an olsun desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN KANAR: YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Galibiyet için taraftara teşekkür eden başkan Münür Kanar ise, "Bizi 90 dakika desteklediler. Malum Urfa maçında 3 tane cezalı topçumuz vardı. Sağ olsun yerine girenlerde ellerinden geleni yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de değerli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zeki Şahin ve işadamlarına armağan ediyorum. Ben daha öncede söyledim. Yolumuza devam ediyoruz ama bizim sıkıntımızı biliyorsunuz" diye konuştu. Başkan Yardımcısı Serkan Taşdemir de, "Çok mutluyuz,1-0 yendik. Netice itibariyle 3 puan bizim için çok önemliydi. Bu maç 6 puanlık bir maçtı. Yendiğimiz için çok mutluyuz. Taraftar yönetim kenetlenmiş vaziyette. Herkesin İnegölspor'a sahip çıkması gerektiğini düşünüyor ve söylüyorum" ifadelerini kullandı.


- İnegöl
İnegölspor, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası
Kevin N'Koudou: "Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyumadım" Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:43:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegölspor inancını koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]