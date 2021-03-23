İnegölspor, kritik mücadelede Ankara Demirspor'u ağırlayacak

Ligde zor günler yaşayan İnegölspor'da teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, "İyi top oynayan, iyi mücadele eden, direnen, direnç gösteren bir takım olacağız" dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, yarın 30. Hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor'u ağırlayacak. İnegöl İlçe Stadı'nda oynanacak olan mücadele, saat 14.00'de başlayacak. Aksaray bölgesi hakemlerinden Volkan Okur'un yöneteceği karşılaşmada Okur'un yardımcılıklarını Caner Eroğlu ve Mustafa Onur Özgenç yapacak.

9 maçtır galibiyete hasret kalan İnegölspor, haftaya 22 puan ile 13. sırada giriyor. Küme düşme hattının yalnızca 2 puan üzerinde bulunan Bursa temsilcisi, şiddetle galibiyete ihtiyaç duyuyor. Play-Off mücadelesi veren Ankara Demirspor ise, 46 puan ile 6. basamakta bulunuyor. Ankara ekibinin ise, 5. sıra ile arasında 2 puanlık bir fark var.Karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, bu zorlu randevudan galip gelmek istediklerini söyledi.

Şimşir yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günde de söylüyorduk. 10 maçımız var. 30 puanlık bir periyottan ne alabilirsek, o kar diye düşünüyorduk. Her maçımızı ayrı düşüneceğiz. Puan puan değerlendireceğiz. Ne yükseklerde uçacağız ne yerlerde gezeceğiz. Ayaklarımız yere basacak. İyi top oynayan, iyi mücadele eden, direnen, direnç gösteren bir takım olacağız. Bunun sinyallerini de Velimeşe maçında aldık. Takım oldukça karakterli bir duruş sergiledi. Çok erken gol yememize rağmen dönüş güzeldi. 80 küsür dakikada gol yedikten sonra da yine direnç gösterdik ve maçı çevirdik. Bu açıdan arkadaşlarımı kutluyorum tebrik ediyorum. Bundan sonra her maç bizim için zor. Ama diğer takımlarında maçları da zor. Bizim buradan çok rahat bir şekilde çıkacağımızı umut ediyorum. Abdulkadir ve Seydi'nin arka adalelerinde biraz çekme var. Onun için onları bugün ki idmanda dinlendireceğiz" ifadelerini kullandı.