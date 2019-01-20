İnegölspor - Niğde Anadolu F.k.: 2-1

STAT: İnegöl
İlçe
HAKEMLER: Selim Özen
(xxx), Barık Çiçeksoyu (xxx), İsa Doğanlar (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan(xx) - Gökhan Kurumuş (xxx), Yaşar
Çetin (xx) (Dk. 79 Ahmet Hakan
Şahin xx), Serhat Mermer (xxx), Emirhan Aydoğan
(xx), Osman Torun
(xxx), Volkan Altunsoy (xx) (Dk. 72 Bora
Yelken xx), Orhan Evci
(xxx), Yasin Görkem Arslan (xxx), Cengiz Ötkün (xxx) (Dk. 90 Enes Bayır ?), Fatih
Üge (xxx)
NİĞDE ANADOLU F.K.: Ali Emre
Yanar (xx) - Seydi Kayasoy (xx), Yusuf Yalçın
Arslan (x), İsmail Güven
(x) (Dk. 80 Enis Durak ?), Fatih Aktay
(xx), Egehan Gök
(xx), Kahraman Demirtaş (x), Selçuk
Öztürk (x) (Dk. 66 İzlem Anıl Balakız x), Musa Caner Aktaş (xx), Alper Kadir Duruk (xx) (Dk. 71 Şevki Çınar
x), Berkay
Görmez (xx)
SARI KARTLAR: Cengiz Ötkün, Serhat Mermer Fatih Üge, Ahmet Hakan Şahin
(İnegölspor
), Alper Kadir Duruk, Kahraman Demirtaş, Yusuf Yalçın Arslan (Niğde
Anadolu F.K.)
GOLLER: Dk. 59 Fatih Üge, Dk. 68 Yaşar Çetin (İnegölspor) Dk. 73 Musa Caner Aktaş (Niğde Anadolu) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Niğde Anadolu Futbol
Kulübü'nü, ligin ikinci yarısının ilk mücadelesinde 2-1 mağlup etti.
3'üncü dakikada Niğdeli oyuncuların geri pasıyla topu önünde bulan kalecinin vuruşu İnegölsporlu Yaşar'a çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci topu kolaylıkla yeniden yakaladı.
16'ncı dakikada kazanılan İnegölspor'un serbest vuruşunda Emirhan, topu ceza sahasına ortaladı. Yaşar'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
20'nci dakika gelişen İnegölspor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Yaşar'ın vuruşunda kaleciden döndü. Cengiz'in vuruşunda top auta çıktı.
28'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in ceza sahası dış solundan vuruşu az farkla auta gitti.
59'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağından Emirhan'ın ceza sahasına yerden pasında topla buluşan Fatih'in vuruşunda İnegölspor 1-0 öne geçti.
68'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına çalımla giren Cengiz'ın kısa pasında Yalçın'ın vuruşu golü getirdi: 2-0.
73'üncü dakikada gelişen Niğde atağında Musa'nın aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma İnegölspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
- Bursa