İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor - Son Dakika Spor

İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor

13 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş ve Başkan Münür Kanar, 4-1 mağlup oldukları Yılport Samsunspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnegölspor, Play-Off hedefini sürdürüyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş ve Başkan Münür Kanar, 4-1 mağlup oldukları Yılport Samsunspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirten teknik direktör Murat Yoldaş, 1-1'i yakaladıkları anda iyi oynadıklarını, hatta öne geçme şanslarının olduğunu söyledi. "Golden önce soldan gelen bir ortamız vardı. Ahmet Hakan Şahin, ilk direkte dokunabilse, maç farklı bir yere gidebilirdi" diyen Yoldaş, "İyi oynadığımız anda 2 tane üst üste yediğimiz gol bizi bir anlamda bozdu. Yani tebrik ederim Samsun'u, iyi bir takım ama kazanmayı hakikaten çok istiyorduk. Buna çok hazırdık, olmadı. Mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli olan gelecek haftaki maçımıza odaklanmamız. Bunu arkada bırakmamız gerekiyor. Kesinlikle şunu söylemiyorum, ne yapalım zaten Samsun falan, böyle bir şey söylemiyorum. Biz buraya kazanmak için gelmiştik ama istediğimiz gibi gitmedi. Yapacak bir şey yok. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KANAR: KAYBEDİLMİŞ HERHANGİ BİR ŞEY YOK

Mağlubiyete rağmen henüz kaybedilmiş bir şey olmadığına işaret eden Başkan Münür Kanar ise "Samsunspor iyi bir takım. Pozisyon yakaladıklarında değerlendiriyor, atıyorlar. Top sürekli bizdeydi ama tecrübeli adamlarına biz burada mağlup olduk. Samsun'u geçseydik daha rahat olacaktık ama şimdi içeride oynayacağımız 4 tane maçı almak zorundayız. Haftaya Afyon ile Tarsus İdman Yurdu oynayacak. Biz içeride Konya ile oynayacağız. Konya maçını kayıpsız geçmek istiyoruz. Şu anda kaybedilmiş bir şeyimiz yok. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz. Hayırlısıyla biz Play-Off oynayacağız. Bundan da eminiz. Ama Samsunspor belli, iyi takım. Oyuncuları da iyi. Bizim oyuncularımız da iyi. Disiplinden kopmadılar. Son ana kadar Manisa'ya 10 puan fark atmış. Onları da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Kaybedilmiş herhangi bir şey yok. 3 puan öndeyiz. İnşallah bu 3 puanı koruyup, Play-Off yoluna devam edeceğiz. Play-Off'un en güçlü adaylardan biriyiz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:43 Kaynak: DHA
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