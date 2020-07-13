İnegölspor, play-off maçlarına iddialı hazırlanıyor

TFF 1. Lig'e yükselebilmek için TFF 2. Lig Play-Off Turu'nda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak İnegölspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Münür Kanar, tesislerde teknik direktör Murat Yoldaş gözetiminde devam eden antrenmanları yakından takip ediyor.

Hazırlık süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Kanar, "Pandemi nedeni ile şu anda oyuncularımız yüzde 100 olarak hazır diyemiyoruz. Günlerce maça çıkamadık. Şu anda eksikliklerimizi tamamlıyoruz. Allah nasip ederse maç gününe kadar hazır olacağız." dedi.

Manisa Futbol Kulübünü sezonun ilk devresinde mağlup ettiklerini hatırlatan Kanar, "İnegölspor'un gerçek kimliğini sahaya yansıttığımızda iddia ediyorum yenemeyeceğimiz takım yok. Manisa'yı deplasmanda 2-0 yendik ilk devrede. Çok rahat oynadığımız bir maç olmuştu. Gücümüzü sahaya yansıtacağız ve inanıyorum ki turu geçeceğiz." ifadelerini kullandı.