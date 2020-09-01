İnegölspor sezonu açtı - Son Dakika

İnegölspor sezonu açtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, yeni sezonu dualar eşliğinde kurban keserek açtı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, yeni sezonu dualar eşliğinde kurban keserek açtı.

Kurban kesimine AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Özdemir, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Kurban kesimi sonrası açıklama yapan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Yeni sezon öncesi kurban kesimimizi yaptık. Kurban kesimimize Belediye Başkanımız Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel eşlik ettiler. Hem sizlerle kısa bir tanışma olsun hem de kurbanımızı keselim dedik. Kurban kesimimiz inşallah bizlere sakatlıksız, belasız, güzel bir sezon geçirmeyi nasip eder" dedi.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Çok güzel, çok farklı, çok heyecanlı, çok yeni duygularla, kısa ve orta vadeli planlamalar yaptık. İnşallah biz kaldığımız yerden, bundan sonraki süreçte çok güzel işler başarmak istiyoruz. İnşallah bizde geçmiş dönemlerde yaşamış olduğumuz eksik ve aksaklıklardan dersler çıkartarak, inşallah yeni döneme dair bu şehirde artık İnegölspor'un daha güzel işler başarabilmesi için hep birlikte el ele vererek, omuz onumuza vererek, şehrimizin tüm dinamikleriyle beraber güzel işler başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de, "Güzel bir takım. Altyapıdan gelen ve yapılan transferlerle başarılı bir takım oldu inşallah" ifadelerini kullandı. Son olarak söz alan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise "İnşallah bu pandemi sürecini de el birliğiyle Allah'ın izniyle atlatırsak, taraftarımızla daha coşkulu bir şekilde gümbür gümbür bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Vildan Yılmaz Gürel, İnegölspor, AK Parti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 14:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor sezonu açtı - Son Dakika Spor

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