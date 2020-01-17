İnegölspor taraftarından Ağrı'daki öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Spor İnegölspor taraftarından Ağrı'daki öğrencilere karne hediyesi - Son Dakika Spor

İnegölspor taraftarından Ağrı'daki öğrencilere karne hediyesi

7 saat önce

İnegöl Taraftarlar Grubu tarafından başlatılan yardım kampanyası sonuca ulaştı.

İnegölspor taraftarından Ağrı'daki öğrencilere karne hediyesi, System.String[]

İnegöl Taraftarlar Grubu tarafından başlatılan yardım kampanyası sonuca ulaştı. Kampanya kapsamında toplanan kışlık mont, bot, kırtasiye ile İnegöl spor forma, bere ve atkıları Ağrı'da bulunan iki okul ve İnegöl Şakir Lakşe Ortaokulu'ndaki öğrencilere karne hediyesi olarak dağıtıldı.

İnegölspor taraftarları hayırseverlerden topladıkları yardımları Ağrı'ya giderek öğrencilere karne hediyesi olarak takdim etti. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Erdal Köyü Erdal Ortaokulu öğrencilerinin sabah karne dağıtım töreninde öğrenciler ile bir araya gelen İnegölspor taraftarları, toplam 30 öğrenciye atkı, mont, bot, eldiven, İnegölspor forması, okul kırtasiyesi ve futbol topu hediye ederken, okula da kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu.

FORMA VE ATKI HEDİYE ETTİLER

İnegölspor forma ve atkısını da öğrencilere hediye eden İnegölsporlu taraftarlara öğrenciler ve öğretmenler teşekkür ettiler. İnegöl'den Ağrı'ya giden taraftarlar, okulda öğretmen masası ve dolap eksikliğini gözlemledi. En kısa sürede dolap ve masayı İnegöl'den temin edip göndereceklerinin sözünü okul öğretmenlerine verdi.

İNEGÖLLÜ ÖĞRETMENİ DE UNUTMADILAR

Ağrı Doğubayazıt'ta, Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni İnegöllü Sinan Çobanoğlu için de spor malzemeleri hazırlayan İnegöllü taraftarlar, hazırladıkları spor malzemelerini de Çobanoğlu'na teslim etti.  Öte yandan Sinan Çobanoğlu'nun öğrencileri bu sene Doğubayazıt'ta futsal şampiyonu oldu. İnegölspor taraftarı aynı zamanda Şakirlakşe Ortaokulu'ndaki öğrencilere de 30 tane İnegölspor forması, bere ve atkı hediye etti.


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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:37 Kaynak: DHA
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