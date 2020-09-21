İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir: İyi oynadık fakat gol atamadık - Son Dakika

İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir: İyi oynadık fakat gol atamadık

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'un teknik direktörü Osman Özdemir, dün 0-0 berabere tamamlanan Zonguldak Kömürspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir: İyi oynadık fakat gol atamadık, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi İnegölspor'un teknik direktörü Osman Özdemir, dün 0-0 berabere tamamlanan Zonguldak Kömürspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, "Açıkçası herkes gibi biz de bugün maçta ne oynayacağımızı, nasıl oynayacağımızı merak ediyorduk. Çünkü hep söylüyoruz; kısa bir hazırlık döneminden sonra bu ilk hafta oynanan maçlardaki tempo, kalite açısından birçok şey düşündürücüydü. Biz bugünü ele aldığımızda; bütün oyunun kontrolünün bizde olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi de oyuncularla konuştuğumuzda verdiğimiz mesaj şuydu; 'İyi oynayalım, en son bakalım maçın skoru, sonucu görelim ne olacak?' diye. Biz bugün iyi oynadık fakat skorborddaki 0-0'lık neticeyi maalesef değiştiremedik. Sadece golün eksik olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonraki maçlar için bu maç bize güzel mesaj verdi. İyi oynayıp tesadüfen bir iki maç yenemezsiniz ya da berabere kalırsınız ama iyi oyununuzu devam ettirirseniz, şans ya da futbolun gerçeği bir gün yerine oturur, galibiyetlerle tanışırız. Kötü oynayıp kazanmaktansa iyi oynayıp bu tür skorlara alışmalıyız ama bunun sonucunun ben iyi olacağını düşünüyorum. Ama devamı ve istikrar konusunda bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.


Osman Özdemir, İnegölspor, Zonguldak, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir: İyi oynadık fakat gol atamadık - Son Dakika Spor

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