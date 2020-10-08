İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz - Son Dakika

İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz

08.10.2020 11:42
İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz, System.String[]

İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, Manisa FK maçına ilişkin "En iyisini yapmaya gayret edeceğiz çaba göstereceğiz.

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İnegölspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, Manisa FK maçına ilişkin "En iyisini yapmaya gayret edeceğiz çaba göstereceğiz. Oyuncularında bu gayreti göstereceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktör Osman Özdemir, 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda karşılaşacakları Manisa Futbol Kulübü maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.Antrenman sonrası açıklama yapan teknik direktör Özdemir, "Hiçbir maçın kolay olmadığını hem ifade ediyorum. Her maç zor bizim için. Tabii ki Manisa'nın 3 haftada almış olduğu neticelerde ortada. Ama ne olursa olsun biz her maça aynı düşünceyle çıktığımızı biliyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Yine buraya kazanmak için gideceğiz. Ama zor bir sürecin içerisine girdik. Geçen hafta Sarıyer maçı itibarıyla bundan sonra oynayacağımız 3 maçta gerçekten grubun en iddialı takımları ile oynayacağız ama problem yok. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz çaba göstereceğiz. Oyuncularında bu gayreti göstereceğinden hiç şüphem yok. Orada da iyi bir futbol oynayıp, iyi bir netice almak istiyoruz. Bu arada Kulüp Müdürümüz Yavuz Memiş'in kayın validesinin hayatını kaybetmesi bizleri oldukça üzdü. İnşallah bu son olur. Kulüp müdürümüze ve ailesine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

- İnegöl
İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz
İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz
İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz

Teknik Direktör, Osman Özdemir, İnegölspor, Manisa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İnegölspor Teknik Direktörü Özdemir: İyi bir netice almak istiyoruz - Son Dakika Spor

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