Son Dakika Haberleri: İnegölspor U-15 takımına Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi
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İnegölspor U-15 takımına Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi

49 dakika önce

Hazırlık maçı için Bilecik'e gelen İnegölspor U-15 futbol takımına Bilecik'in tarihini yerlerini gezdi.

İnegölspor U-15 takımına Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi, System.String[]

Hazırlık maçı için Bilecik'e gelen İnegölspor U-15 futbol takımına Bilecik'in tarihini yerlerini gezdi.


Bursa temsilcisi olan İnegölspor U-15 futbol takımı, Gölpazarı Belediyespor ve Yenipazar Belediyespor'un U-15 takımları ile hazırlık maçı yapmak için Bilecik'e geldi. Yenipazar İlçe Stadında oynanan müsabakalarda 0-0 ve 1-1'lik skorlarla sonuçlandı. Dostça geçen müsabakanın organizasyonluğunu Mehmet Ali Keskin yaparken, maç sonunda İnegölspor U-15 takımına Bilecik'in tarihini yerlerini gezme imkanı buldu. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osmangazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesinin ziyaret eden teknik heyet takım son olarak Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi gezdi. Buradan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden İnegölspor U-15 takımına belediye bahçesi içindeki tarihi saat kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, sporculara Başkan Şahin bir takım hediyeler verdi.


Öte yandan ziyaret sonrası Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı, misafir takıma yemek ikram etti. - BİLECİK

İnegölspor, Bilecik, Futbol, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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