Son Dakika Haberleri: İnegölspor'un yeni teknik direktörü murat yoldaş
Son Dakika Spor İnegölspor'un yeni teknik direktörü murat yoldaş

İnegölspor'un yeni teknik direktörü murat yoldaş

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Murat Yoldaş ile anlaştı.

İnegölspor'un yeni teknik direktörü murat yoldaş, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Murat Yoldaş ile anlaştı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan teknik direktör Murat Yoldaş, "İnegölspor'a geldiğim için mutluyum. Daha önce çalıştığım dönemde Münür başkanımla birlikte çok güzel başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Yeniden başkanımız ve yönetimimizle buluşmak nasip oldu. Aynı başarıları daha ileriye götürerek İnegölspor 'un hedeflerine ulaşmasında payımız olursa mutlu oluruz. İnegölspor'un ne durumda olduğunu gayet iyi biliyorum. Başkanımız ve yönetimimiz büyük bir sorumluluk aldı. İnegölspor arzu ettiği başarılara ulaşacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kadroda bulunan 12 oyuncuyla daha önce çalıştığını kaydeden Yoldaş,"Önceki dönemimde olduğu gibi gençlere yine şans vereceğiz. Tecrübeli ve genç oyuncuların harmanlanması ile takımımızı kuracağız. Bu sayede İnegölspor altyapıdan genç oyuncuları çıkardığı döneme geri dönebilir. Benimde genç oyunculara ilgim her zaman olmuştur. Burada yarım kalan bir işimiz var, onu tamamlamak istiyoruz. Takımızda kaliteli ve genç oyuncular var. Yönetim, teknik heyet, futbolcular, basın ve taraftarlarımız tek yürek olursak başarıya ulaşabiliriz. Her zaman hedefimiz olacaktır. Mazeret üretmeden en iyisini yapmaya çalışacağız. Kimsenin bizden şüphesi olmasın. Takımımız konum olarak kötü bir yerde değil. Ancak bu yerle yetinecek anlayışta değiliz" diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Sebahattin Ablak ise, "Hocamız bizi kırmadı. Yeni yönetim ve yeni teknik direktör ile güzel günler yaşayacağız. Birlikte çok çalışacağız. Murat hoca ile daha öncede çalıştık. Kendisi karakterli ve uyumlu bir teknik adam. İki tarafta üzerine düşen görevi yapacaktır. Camiamıza hayırlı olsun.Kadro dışı bırakılan oyuncuları affetme kararı aldık. Takımla birlikte antrenmanlara başlıyorlar. Hocamızla da görüştük ve onay almamızın ardından futbolcuları kulübe davet ettik" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Yoldaş, İnegölspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:52 Kaynak: DHA
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