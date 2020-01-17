İnegölsporlu taraftarlardan muhtaç çocuklara yardım - Son Dakika

İhtiyaç sahibi öğrencilere yaptıkları yardımlarla İnegöl'de birçok öğrenciyi sevindiren İnegölsporlu taraftarlar, İnegöl dışında da faaliyetlerini sürdürüyor.



Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Erdal Köyü Ortaokulunda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot, mont ve eldiven hediye eden taraftarlar, örnek projeler gerçekleştiriyor.



Konu ile ilgili İnegölspor taraftarları adına açıklamalarda bulunan Celal Şahin, şu ifadeleri kullandı:



"İnegölspor taraftarları olarak bu uygulamayı daha fazla kardeşimize nasıl ulaştırabilirizin derdine düştük. İnegöl'de çeşitli okullardaki ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize ulaştık. Bu faaliyetleri hem İnegöl'ümüzde hem de İnegöl dışında sürdürme kararı aldık ve bugün İnegölspor taraftarları adına buradayız." dedi.



Öğrencilerin verilen hediyeler karşısında çok mutlu olduklarını belirte Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İnegölspor taraftarlarının başlatmış olduğu yardım kampanyası ile bot, mont, eldiven, İnegölspor beresi ve atkısı olmak üzere bir hediye paketi hazırladık kardeşlerimizle. Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Erdal Köyü Ortaokulu'nda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize hediye ettik. Onlar için karne hediyesi oldu. Hepsinin çok mutlu olduğu gördük. Allah bu yardımların toplanmasında emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun."

Öte yandan İnegölspor taraftarları İnegöl'de de farklı bir program gerçekleştirdi. İnegölspor sevgisinin kazandırılması için Şakir Lakşe İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere İnegölspor beresi ve atkısı hediye edildi. İnegölsporlu taraftarlar Tevfik Taşkın ve Adem Savaş, öğrencilere hediyelerini takdim etti.