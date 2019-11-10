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Son Dakika Güncel İnek arazide 5 metre aşağı düştü, sedye ile 1 kilometre taşındı

İnek arazide 5 metre aşağı düştü, sedye ile 1 kilometre taşındı

6 saat önce

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında 5 üniversite öğrencisi, 8 saatte bin 500 rubik küp ile Atatürk portresi yaptı.

İnek arazide 5 metre aşağı düştü, sedye ile 1 kilometre taşındı, System.String[]
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılında 5 üniversite öğrencisi, 8 saatte bin 500 rubik küp ile Atatürk portresi yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılına özel anlamlı bir proje hayata geçirildi. 5 üniversite öğrencisi Boyner'in desteği ile dün Metropol İstanbul'da bin 500 rubik küp kullanarak Atatürk'ün 2mx2m boyutunda büyük bir portresini yaptı. Portre 8 saatte tamamlandı.

'GENÇLERİ VE SANATI DESTEKLİYORUZ?

Minik ziyaretçilerin de destek verdiği etkinlikte konuşan Boyner Kurumsal İletişim Müdürü Oya Uzun, 'Boyner olarak Ulu Önderimiz Atatürk'ü ölümünün 81. yılında saygı ve özlemle anmak amacıyla genç sanatçılarla birlikte düzenlediğimiz etkinliğimiz ile Türkiye'de bir ilki de hayata geçirmiş oluyoruz. Resim, heykel, psikoloji ve elektronik bölümlerinde okuyan 5 genç, kolektif bir çalışmanın sonucunda rubik küplerle ilk kez bu kadar büyük ve 8 saatte yapılması çok zor bir performansı hayata geçirerek Atatürk'ün 2mx2m boyutunda portresini yaptılar. Böyle anlamlı bir proje ile Ulu Önderimiz Atatürk'ü anmak ve gençlerimizi desteklemek bizim için hem heyecan hem de gurur verici. Gençleri ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Boyner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:48 Kaynak: DHA
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