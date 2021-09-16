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İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu - Son Dakika

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu

16.09.2021 15:52
İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde buzdağı doğuran inek, hem sahibini hem de veterineri şaşırttı. Besici Ahmet Sağ'a ait yerli kara sığır cinsi inek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu.

Emecik Mahallesi'nde besici Ahmet Sağ'a ait yerli kara sığır cinsi inek, gece saatlerinde 1'i holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu.

GERÇEĞİ ANLAYINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

İlk kez böyle bir olaya şahitlik ettiği için şaşkın olduğunu söyleyen Sağ, "Ahırda yavruları gördüğümde acaba başka bir inek de mi buzağıladı diye bakıyordum. Bir de baktım ki ineğim öteki yavruyu da yalamaya başladı. Daha sonra ikiz olduklarını anladım ve şaşkına döndüm. Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa böyle bir olay görüyorum" dedi.

İki farklı cins buzağı doğuran inek hem sahibini hem de veterineri şaşırttı

"BÖYLE BİR OLAYI İLK KEZ GÖRÜYORUM"

İneğin farklı iki cins buzağı doğurmasını değerlendiren veteriner Selahi Arslan, "Tohumlama yönteminde yavrulardan birinin anneye birinin babaya benzemesi mümkündür. Ancak 8 yıllık meslek hayatımda böyle bir olayı ben de ilk kez görüyorum. Besicilikte nadir bir doğumdur" diye konuştu.

İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu

İnek, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnek, biri holstein diğeri simental olmak üzere iki farklı cinste buzağı doğurdu - Son Dakika
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