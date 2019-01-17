Son Dakika Haberleri: İnek Can Aldı

İnek Can Aldı

1 saat önce

Aşkale'nin Yaylımlı köyünde inek sahibini vurarak öldürdü.

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Aşkale'nin Yaylımlı köyünde inek sahibini vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre Aşkale'nin Yaylımlı köyünde hayvanlarının yemlerini vermek için ahıra giren Birgül Gündüz isimli kadın yemlerini verdiği esnada İneklerin aniden korkması sonucunda bir ineğin vurması ile ahırda yere yığıldı. Daha sonra kendi çocuklarının ahıra girmesi ile annelerinin yerde olduğunu fark ettiler ve yardım istediler.

Olay yerine gelen baba Erkan Gündüz ve vatandaşlar tarafından ilçeye getirilmek istenen kadın yolda hayatını kaybetti.

İlçe hastanesine getirilen Birgül Gündüz Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan inceleme ve tahkikat sonrası otopsi yapılması için Erzurum'a sevk edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

Aşkale, 3. Sayfa
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