Son Dakika Haberleri: İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı

İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı

1 saat önce

Samsun'da inek hırsızlığıyla ilgili jandarma tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı, System.String[]

Samsun'da inek hırsızlığıyla ilgili jandarma tarafından 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çınaralan Mahallesi ve Hamzalı Mahallesi'nde 2 ayrı kişiye ait 3 adet inek çalındı. İnek sahipleri kulaklarındaki küpeleri çıkartılan hayvanlarını tanıyıp Canik Hayvan Pazarında satışa çıktığını fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada olayla ilgili A.G., R.G. ve İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:10:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnek hırsızları jandarma tarafından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]