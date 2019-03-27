Son Dakika Haberleri: İnek Hırsızlarına Adli Kontrol

İnek Hırsızlarına Adli Kontrol

1 saat önce

Samsun'da 2 büyükbaş hayvanı çalan, daha sonra birini bırakıp diğeri ile araçla kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanan 2 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnek Hırsızlarına Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da 2 büyükbaş hayvanı çalan, daha sonra birini bırakıp diğeri ile araçla kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanan 2 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gödekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem E., dün sabah uyandığında 2 adet ineğinin ahırda olmadığını ve ahırın kapısının kırılmış olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada çalının ineklerden birinin yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bırakıldığını tespit etti. Diğer ineğin ise bir araca bindirilerek götürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri Atakum ilçesi Sarıışık mevkisinde çalıntı ineği T.S. ile birlikte ele geçirdi. Olayla ilgili T.S. ve E.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.S. ve E.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:10 Kaynak: İHA

Canik, Jandarma, Samsun, 3. Sayfa
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