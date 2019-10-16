İnek hırsızlığı zanlıları serbest

Samsun'da inek hırsızlığıyla ilgili jandarma tarafından 3 kişi gözaltına alındı ve 2'si savcıya ifade verdikten sonra, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çınaralan Mahallesi ve Hamzalı Mahallesi'nde 2 ayrı kişiye ait 3 inek çalındı. İnek sahipleri kulaklarındaki küpeleri çıkartılan hayvanlarını tanıyıp Canik Hayvan Pazarında satışa çıktığını fark edince durumu jandarmaya haber verdi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada olayla ilgili A.G., R.G. ve İ.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. R.G. ve İ.G. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN