Son Dakika Haberleri: İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef oldu
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İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef oldu

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen samanlık yangınında 5 küçükbaş hayvan, 2 büyükbaş hayvan, 20 tavuk yanarak telef olurken, bir traktör de alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

İnek, koyun ve tavuklar yanarak telef oldu, System.String[]
Denizli'de meydana gelen samanlık yangınında 5 küçükbaş hayvan, 2 büyükbaş hayvan, 20 tavuk yanarak telef olurken, bir traktör de alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana geldi. Musa Soysal isimli vatandaşa ait samanların bulunduğu açık depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti. Bu sırada içeride hayvanların olduğunun söylenmesi üzerine itfaiye erleri bir taraftan yangını söndürmek için uğraş verirken, bir taraftan da hayvanları kurtarmak için uğraştı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Söndürülen yangının bilançosu ise ağır oldu. Samanlığın yanında bulunan ağılda bir inek, bir buzağı, 4 kuzu, bir keçi ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Yangında ayrıca Soysal'a ait olduğu öğrenilen bir traktör de kısmen yanarak kullanılamaz hale geldi. 450'ye yakın saman balyasının yandığının öğrenildiği olayda ciddi miktarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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