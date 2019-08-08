Son Dakika Haberleri: İnek otlatmaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnek otlatmaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah inek otlatmaya giden 65 yaşındaki yaşlı adamın tarlada cesedi bulundu.

İnek otlatmaya giden yaşlı adamın cesedi bulundu, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sabah inek otlatmaya giden 65 yaşındaki yaşlı adamın tarlada cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kabayar köyündeki evinden sabah ayrılarak köy merasına inek otlatmaya giden Zafer Başkurt (65), eve dönmeyince komşuları yaşlı adamı aramaya çıktı. Köy merasında ineklerin yanında yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zafer Başkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Kadirli Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemede ilk bulgulara göre Zafer Başkurt'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze aracıyla Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
Osmaniye, Kadirli, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:49 Kaynak: İHA
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