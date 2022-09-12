İNEK, PİKNİK YAPAN GENÇLERİN MASASINDAKİLERİ YİYİP, UZAKLAŞTI

Isparta'da 3 genç piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masada ne var ne yoksa yiyip, uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran gençler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay geçen cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda meydana geldi. Kübra Aykut ve arkadaşları piknik yapmak için parka gitti. Kahvaltı masası hazırlayan Aykut ve arkadaşları bir süre sonra kendilerine bir ineğin yaklaştığını gördü. Onlar masadan kalkıp uzaklaşırken, inek de masadaki yiyeceklere yöneldi. Masada bulunan domates, peynir, poğaça gibi yiyeceklerle karnını doyuran inek daha sonra uzaklaştı.

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim. Daha sonra inek sürüye katılarak gitti dedi.