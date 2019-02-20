İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü
6 dakika önce
Niğde'de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Niğde
'de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli
Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:01 Kaynak: İHA
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