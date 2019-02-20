Son Dakika Haberleri: İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

6 dakika önce

Niğde'de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü, System.String[]
Niğde'de inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Edikli Beldesinde A.T isimli kadın iddiaya göre sabah inek sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Yakınları tarafından yetkililere haber verilmesi üzerine A.T ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Edikli, Niğde, 3. Sayfa
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