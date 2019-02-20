Son Dakika Haberleri: İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü

32 dakika önce

Niğde'de, süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü, System.String[]
Niğde'de, süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Edikli beldesinde yaşayan Ayşegül Topaktaş (29), süt sağma makinesiyle inek sağdığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Topaktaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:53 Kaynak: AA

Edikli, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi Otopark Görevlisinin, Yanında Kız Arkadaşı Olan Sürücüyü Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı

İlk Bebeklerini Kucaklarına Alan Arda Turan'ın Eşinden Şaşırtan Açıklama: 4'üncü Çocuğa Kadar Ara Vermeyeceğiz Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:25:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnek Sağarken Elektrik Akımına Kapılan Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]