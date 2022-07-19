İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı - Son Dakika
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İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı

19.07.2022 19:31

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ayı, inek sürüsünün ortasına daldı. Sürünün çobanı o anları kayda alırken, görüntüler ineklerin korku içinde etrafa kaçıştığı görüldü. Öte yandan sürünün diğer çobanın ise saldırıdan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Sarıgöl'de inekleri otlatan iki çoban, aç ayının sürünün içine dalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Çobanlar biri canını zor kurtarırken, diğeri ise bu anları kayıt altına aldı. Kayıtlarda ineklerin can havliyle etrafa kaçıştığı görüldü.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAĞDI

Çobanlar, yaşadıkları korku dolu anları TikTok üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme alırken, büyük bir tehlike atlatan çobanlara da sosyal medya kullanıcıları tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı.

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Son Dakika Yaşam İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnek sürüsünün ortasına dalan ayı dehşet saçtı! Saldırıdan son anda kurtulan çoban o anları kayda aldı - Son Dakika
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