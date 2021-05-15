İnek Sütü Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

İnek Sütü Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 23:05
İnek Sütü Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

İnek sütü alerjisi, çocukluk dönemlerinde çok sık görülür.

İnek sütü alerjisi, çocukluk dönemlerinde çok sık görülür. Kısacası, vücut inek sütüne karşı normal olmayan tepkiler verir. İnek sütü alerjisinin genellikle bebeklerde başladığı bilinir.

İnek Sütü Alerjisi Nedir?

İnek sütü alerjisi, genellikle bebeklik döneminde başlayan ancak çocukluk dönemlerinde de görülebilen bir alerji çeşidi olarak bilinir. Bu alerji yaklaşık olarak 2 ila 3 yaşına kadar devam eder. Bazı vakalar ise ömür boyu devam edebilmektedir. Aile bireylerinde alerjik rahatsızlıklar bulunuyorsa bu alerjik reaksiyonların olma olasılığı çocuklarda daha fazladır.

İnek sütünün içerisinde bulunan protein, bağışıklık sistemi ile uyuşmazlık yaşar. Bu sebepten dolayı vücut bu duruma karşı antikor üretir. Bunun sonucunda alerjik semptomlar görülmeye başlar. Günümüzde artık bebeklik çağında olan yaş grubuna özellikle 1 yaşına kadar inek sütü önerisi yapılmaz. Ancak bebek dolaylı yoldan inek sütüyle temas ettiğinde alerjik semptomlar gösterebilir. Bazı zaman belirtiler, 1 yaşından sonra süt içmeye başlandığı zaman meydana gelir.

İnek Sütü Alerjisi Nasıl Anlaşılır? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri

İnek sütü alerjisi pek çok belirti ile kendini gösterir ve bu şekilde anlaşılır. İnek sütü alerjisinin belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Gözlerde kaşınma hissi

Aşırı ağlama ve beraberinde gelen huysuzluk

Ciltte döküntü, ciltte kaşıntı

İshal

Aşırı derecede gaz çıkarma ve gaz sancısı çekmek

Kabızlık ve hazımsızlık

Büyüme ve gelişme geriliği

Üst solunum yolu enfeksiyonu oluşması

Orta kulak iltihabı, sinüzit ve bronşit hastalığının meydana gelmesi

Göz altlarında ortaya çıkan morluklar ve koyu renkli halkalar

Meydana gelen egzama

Konuşurken ve durup dururken gelen hırlama sesi

Sık sık öksürme

Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı

Kanlı ya da mukuslu gaita görülmesi

Anafilaksi

Kurdeşen hastalığı

Boğazlarda kaşıntı hissi

Mide ve bağırsak hastalıkları

Ağız içerisinde meydana gelen kaşıntı

Mukozada şişkinlik görülmesi

İnek Sütü Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

İnek sütü görülen bebeklerde 3 yöntem kullanılması öngörülür. İlk Deri testi yapılmalıdır. Bu testin güvenilirlik oranı %95 kadardır. Kanda inek sütüne dair antikorların belirlenmesi gerekir. Bu yöntem de %90 oranında güvenilirlik taşımaktadır.

Eliminasyon yönteminde ise içerisinde inek sütü bulunan gıdalar bebeğe belirli bir süre içinde verilmez. Bu süre içerisinde var olan belirtilerin yok olması beklenir. Belirtiler ortadan kalktıktan sonra inek sütü tekrar verilir. Eğer belirtiler tekrar ortaya çıkıyorsa inek sütü alerjisi var demektir ve bu desteklenmiş olur.

İnek Sütü Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Anne sütü ile beslenmesini sağlayan bebeklerde annenin yediği her türlü besin ve madde bebeğe doğrudan geçer. Bu sebepten dolayı anne süt ve süt ürünleri kullandığı zaman bebekte alerjik semptomlar meydana gelir. Bu durumda anne sütü ile beslenilmeye devam edilmesi gerekir. Annenin yediği besinlerden süt ürünlerini çıkarması gerekir. Soya proteini ve keçi sütü gibi ürünler de annenin tüketmemesi gerekir.

Bitkisel yağlar kullanılmalı ve krema, süt tozu, sütlü makarna gibi besinlerden uzak durulması gerekir. İnek sütü yerine; yulaf sütü, pirinç sütü, Hindistan cevizi sütü gibi süt çeşitleri kullanılabilir. İçerisinde sodyum ya da kalsiyum kazeinat olan gıdalardan da uzak durmak gerekir.

İnek Sütü Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İnek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İnek Sütü Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? İnek Sütü Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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