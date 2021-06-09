Yoğurt üretimi Ocak-Nisan'da yıllık yüzde 3.3 azaldı

Ticari süt işletmelerinin yoğurt üretimi yıllık bazda, Nisan'da yüzde 0.7 azalarak 87 bin 378 tona, Ocak-Nisan döneminde de yüzde 3.3 azalarak 348 bin 727 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre toplanan inek sütü miktarı da yıllık bazda, Nisan'da yüzde 1.8 ve Ocak-Nisan döneminde yüzde 2.9 arttı.

Buna göre, Nisan ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi yıllık bazda Nisan'da yüzde 10.9 azalarak 130 bin 474 tona, Ocak-Nisan döneminde de yüzde 3.6 azalarak 549 bin 359 tona geriledi.Nisan ayında yıllık bazda, ayran üretimi yüzde 48.9, yağsız süt tozu üretimi yüzde 22, kaymak üretimi yüzde 20.9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 16.9, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynirler yüzde 8.5, inek peyniri üretimi yüzde 0.03 artarken, tereyağı üretimi yüzde 10.1 azaldı.Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yağsız süt tozu üretimi yüzde 27.5, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri yüzde 25.7, kaymak üretimi yüzde 16.4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12.6, inek peyniri üretimi yüzde 2.6 artarken ayran üretimi yüzde 2.2 ve tereyağı üretimi yüzde 5.1 azaldı. (Grafik - Tablo)