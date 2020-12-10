Ticari yoğurt üretimi 10 ayda yüzde 1.9 azaldı

Ticari süt işletmelerinin yoğurt üretimi Ekim'de yıllık bazda yüzde 2.2 azalarak 96 bin 119 tona, Ocak-Ekim döneminde de yüzde 1.9 azalarak 939 bin 809 tona geriledi.

TÜrkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerinin topladığı süt miktarı ise Ekim'de yıllık bazda yüzde 4.6 artışla 788 bin 198 tona yükseldi. Toplanan süt miktarı Ocak-Ekim döneminde de yüzde 4.0 artışla 8 milyon 318 bin tona çıktı.

Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak belirlendi.Ticari süt işletmelerinın içme sütü üretimi yıllık bazda, Ekim'de yüzde 4.0 artarak 133 bin tona, Ocak-Ekim döneminde de yüzde 11.3 artarak 1 milyon 334 bin tona yükseldi.Ekim ayında yıllık bazda, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 60.1, kaymak üretimi yüzde 28, yağsız süt tozu yüzde 9.3, inek peyniri üretimi yüzde 8.7 artarken, tereyağı üretimi yüzde 2.4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 7.7, ayran üretimi yüzde 14.8 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tam yağlı süt tozu yüzde 10.9, inek peyniri yüzde 10.1, kaymak üretimi yüzde 7.4, tereyağı üretimi yüzde 6.0, yağsız süt tozu yüzde 5.0 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5.9 ve ayran üretimi yüzde 13.8 azaldı. (Grafik)