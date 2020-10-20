'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor' - Son Dakika

'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'

20.10.2020 08:32
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor', System.String[]

ADANA'da Veteriner Hekim Murat Hız, ineklerde süt verimini ve tonajını artırmak için yapılan her uygulamanın aslında süt kalitesini düşürdüğünü ve hayvanların ömrünü kısalttığını belirtti.

ADANA'da Veteriner Hekim Murat Hız, ineklerde süt verimini ve tonajını artırmak için yapılan her uygulamanın aslında süt kalitesini düşürdüğünü ve hayvanların ömrünü kısalttığını belirtti. Verimi artan ineğin sütündeki yağ, protein ve mineral oranının da doğrudan azaldığının altını çizen Hız, "Vatandaş süt mü içecek, yoksa su mu içecek?" dedi.

Kent genelinde pek çok üretici, sıcak havalarda ineklerin strese girip süt verimini ve tonajını düşürmemesi için fıskiye ve vantilatör sistemleriyle hayvanları serinletirken, yemleme stratejileri, düzenli bakım ve sessiz ortam hazırlayarak süt verimini artırmaya çalışıyor. Veteriner Hekim Murat Hız, üreticilerin bu uygulamaları yapmadan önce 'yüksek miktarda süt mü yoksa uzun vadede kaliteli süt mü' üretmek istediklerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

SÜT VERİMİ ARTIKÇA İNEĞİN ÖMRÜ KISALIRNormal şartlarda sağlıklı bir ineğin günde ortalama 20-25 litre arası süt verdiğini söyleyen Hız, "Bize göre ortalama 20-25 kilo süt veren bir inek uzun ömürlü olur. Çünkü süt verimi artıkça ineğin ömrü kısalacak, döl verimliliği düşecek, hastalanma oranı artacak ama doğru oranda süt verirse hayatına daha uzun ömürlü ve daha sağlıklı devam edecek. Doğru ırk seçimi de süt verimliliğinde çok önemli. Varsayalım biz hayvanın süt verimini 50 litreye çıkardık, her şeyini muhteşem yaptık. Bu müdahaleler ineğin ömrünü kısaltacak. Köylülerin 3 senede bir inek değiştirmesi çok zor. Bu, büyük işletmeler için geçerli olabilir. Köylüler süt verimini artırsa ineğin ömrü kısalır" diye konuştu.'ÇOK SÜT ALAYIM, ÇOK KAZANAYIM MANTIĞI OLMAMALI'Öte yandan, verimi artan ineğin sütündeki yağ, protein ve mineral oranının da doğrudan azaldığının altını çizen Hız, şunları söyledi:

"Vatandaş süt mü içecek, yoksa su mu içecek? Bunu da hesaba katmak lazım. Bunların hepsi doğru rasyonlamayla kurulabilir ama bunu kaç kişi ekonomik olarak sağlayabilir? Küçük ölçekli üreticiler bunu sağlayamaz. O yüzden sütü biraz az ama ineğin ömrü uzun, kaliteli süt oluşturmak da önemli. İlla oradan çıkan sütün tonajını fazlalaştırmak değil, kalitesini de yükseltmek önemli. Kaliteli süt için öncelikle kuru ot, saman, koçan, yumru gibi kaba yeme ağırlık vermeleri lazım. Kaba yem sütteki yağ oranını yükseltir daha kaliteli süt üretmelerini sağlar. Verilen yeme biraz dikkat edilmesi gerekiyor. İnekleri doğala yakın beslemek gerek. Hayvanların meralarda yayılması lazım. Bu da bizde daha kaliteli süt oluşmasını sağlar. Önemli olan o sütü içerken aldığınız lezzet, tat. 'Çok süt alayım, çok kazanayım' mantığı olmamalı."


'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'
'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor'

Veteriner, Vatandaş, İnek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İneklerde süt verimini ve tonajını artırmak, sütün kalitesini düşürüyor' - Son Dakika

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