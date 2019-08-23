Son Dakika Haberleri: İnekleri telef olan aileye yardım
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İnekleri telef olan aileye yardım

13 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ahırda hayvanları telef olan aileye Türk Kızılay'ından sonra Tavşanlı yardım platformu da yardım etti.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ahırda hayvanları telef olan aileye Türk Kızılay'ından sonra Tavşanlı yardım platformu da yardım etti.


Tavşanlı Yardım Platformu, hayvanları telef olan aileye buzağısı ile süt ineği hediye etti.


Ada Mahallesi Muhtarı Halil Oral, " Mahallemizde 3 ineği birden telef olan komşumuz mağdur olmuştu. İki tane çocuğunu süt satarak okutmuşlardı. Ekonomik olarak 3 ineği birden elinden giden aile taban yapmıştır diyebiliriz. Allah razı olsun Tavşanlı'daki yardım derneklerimiz bu konuya da duyarlılık gösterdiler" diyerek memnuniyetini dile getirdi.


Ada Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde malulen emekli olan Mustafa Taşkın'a (50) ait ahırda 3 büyükbaş hayvan ilaçlı ot yemesi ile telef olmuştu. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kızılay, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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