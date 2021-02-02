İneklerin deprem paniği kamerada - Son Dakika

İneklerin deprem paniği kamerada
02.02.2021 09:12
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anında Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ahırdaki ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.
AFAD verilerine göre Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen deprem Sivas'ın Gemerek ilçesinde hissedildi. Deprem esnasında ilçe merkezinde bulunan bir ahırda ineklerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde deprem anında ahırdaki tüm ineklerin bir anda panikle ayağa kalktıkları görüldü.
(Erhan Aksoy/İHA)
Son Dakika Kilo kilo çay alan adam, paketin içinden çıkan hayvan gübresiyle neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı Dövülerek öldürülen fenomen Ares'in adli tıp raporu ortaya çıktı! Başına ölümcül 7 darbe vurulmuş 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi Hayvanlar bile sarsıntı nedeniyle uykusundan uyandı! Panik anları kamerada Fatih Altaylı, "sahtekar" diyerek İrfan Can transferi üzerinden Mesut'a gönderme yaptı Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını açıklayacak