İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

09.02.2023 16:20
İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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