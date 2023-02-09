Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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