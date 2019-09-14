Son Dakika Haberleri: İneklerin neden telef olduğunu araştırırken, elektrik akımına kapıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İneklerin neden telef olduğunu araştırırken, elektrik akımına kapıldı

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, feci şekilde can verdi.

İneklerin neden telef olduğunu araştırırken, elektrik akımına kapıldı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, feci şekilde can verdi.


Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Yenikışla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne Nejla Yeşiltaş ve 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, büyükbaş hayvanlarının telef olması üzerine, evlerinin yanında bulunan ahırı incelerken, Hakan Yeşiltaş (12) kopuk vaziyetteki elektik kablosundaki akıma kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını fark eden anne Nejla Yeşiltaş ve çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaşındaki Hakan Yeşiltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Öte yandan, 7. sınıf öğrencisi Hakan Yeşiltaş'ın babası Harun Yeşiltaş'ın bir süre önce geçirdiği iş kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Samsun, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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