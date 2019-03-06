Son Dakika Haberleri: İneklerine Şov Yapan Paten Sevdalısı Pablo

İneklerine Şov Yapan Paten Sevdalısı Pablo

37 dakika önce

İspanya'da paten sevdalısı bir çiftçi, hem işini hem hobisini aynı anda yürütebilmek piste çevirdiği ahırında ineklere patenleriyle hünerlerini sergiliyor.

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İspanya'da paten sevdalısı bir çiftçi, hem işini hem hobisini aynı anda yürütebilmek piste çevirdiği ahırında ineklere patenleriyle hünerlerini sergiliyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:44 

İspanya, Dünya
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