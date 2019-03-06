İneklerine Şov Yapan Paten Sevdalısı Pablo
37 dakika önce
İspanya'da paten sevdalısı bir çiftçi, hem işini hem hobisini aynı anda yürütebilmek piste çevirdiği ahırında ineklere patenleriyle hünerlerini sergiliyor.
İspanya
'da paten sevdalısı bir çiftçi, hem işini hem hobisini aynı anda yürütebilmek piste çevirdiği ahırında ineklere patenleriyle hünerlerini sergiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:44
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