İneklerini otlatırken tilki ve domuzları görüntüledi - Son Dakika

TOKAT'ta arazide ineklerini otlatan Mehmet Altay (49) yakınına kadar gelen 2 tilki ve domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesinde besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Altay, ineklerini otlatmaya gittiği merada yabani hayvanlarla karşılaştı. Önce birbirleriyle oynayan 2 tilkiyi fark eden Altay, fındık ağaçlarının arkasında ise domuz sürüsünü gördü. Altay, anne ve yavru domuzlar ile 2 tilkiyi cep telefonuyla görüntülerken, bir yandan da yaşananları anlattı.