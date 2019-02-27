İnekteki Ay Yıldız, Buzağıdaki Kalp Figürü Şaşırtıyor
1 saat önce
ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı.
ADIYAMAN'ın Gerger
ilçesinde, üzerinde ay yıldız bulunan ineğin 10 gün önce dünyaya getirdiği buzağıda da kalp figürü olması görenleri şaşırttı.
Gerger'in Kaşyazı köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Mehmet Tekin'in sahibi olduğu ve görenlerin ilgisini çeken vücudunda ay ve yıldız bulunan ineği, 10 gün önce doğum yaptı. Dünyaya gelen buzağının da sırtında kalp figürü görenlerin dikkatini çekti. Ay yıldızlı ineğin kalp figürlü buzağı doğurması kısa sürede duyulunca, meraklılar da Tekin ailesinin evine gelerek hayvanları yakından görmeye başladı.
Köye gelenler anne ve yavrusuyla fotoğraf çektirdiğini anlatan Mehmet Tekin, bazı kişilerden gelen inek ve buzağıyı satın almak için yüksek para teklifini kabul etmediğini dile getirdi.
- Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:02 Kaynak: DHA
ABD Gözaltında Tutulan Binlerce Çocuğa Cinsel Taciz İddiasıyla Sarsılıyor
Sarıyer'in Derbent Mahallesi için Hazırlanan İmar Planları Değiştirildi
Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak
Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır